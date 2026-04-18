Ζιακόπουλος: Άστατος καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

Από σήμερα μέχρι και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος αλλά με μικρές εναλλαγές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλο για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα πρόγνωσή του στον προσωπικό του ιστότοπο για την πορεία του καιρού, εξήγησε πως το Σάββατο θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές και αρκετό αέρα, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας.

Αύριο, θα υπάρχουν νεφώσεις και πιθανότητα για σύντομες βροχές στα ορεινά, με τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά και τη θερμοκρασία να παραμένει ελαφρώς χαμηλότερη.

Τη Δευτέρα ο καιρός βελτιώνεται χωρίς βροχές, οι άνεμοι πέφτουν και η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, ενώ την Τρίτη η άνοδος συνεχίζεται, με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Αναλυτικά η προγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

Σήμερα σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο καιρός θα είναι άστατος, με λίγες σύντομες βροχές το πρωί στα Δωδεκάνησα και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως λόγω αστάθειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί και θα είναι αρκετά ενισχυμένοι, ειδικά στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα κεντρικά και βόρεια.

Την Κυριακή θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και το απόγευμα δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι αλλά πιο εξασθενημένοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Τη Δευτέρα ο καιρός βελτιώνεται, καθώς δεν αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω σε όλη τη χώρα και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ελαφρώς, κυρίως στις μέγιστες τιμές.

Την Τρίτη θα συνεχιστεί η ήπια άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους το απόγευμα, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και σε ορεινές περιοχές. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, με μέτριες εντάσεις.