Χαλάει ξανά ο καιρός: Ποια ημέρα ξεκινούν εκ νέου καταιγίδες

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το Σάββατο, καθώς η αφρικανική σκόνη που επηρεάζει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες αρχίζει να υποχωρεί, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία κατά την οποία η σκόνη γίνεται αισθητά αντιληπτή στην ατμόσφαιρα. Το βαρομετρικό χαμηλό περνά από τα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα της χώρας και δίνει καταιγίδες στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου και του Καστελόριζου. Λίγα είναι τα φαινόμενα στην περιοχή της Κρήτης, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί συννεφιά, η οποία σταδιακά «διαλύεται» προς τη βόρεια Ελλάδα.

Προς τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, προς τα κεντρικά και βόρεια, αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι βοριάδες θα επιμείνουν, αν και από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Από αύριο, Σάββατο, το φαινόμενο εξασθενεί, ενώ περιορίζονται και οι νεφώσεις, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε ότι μετά την Ελλάδα, η σκόνη κατευθύνεται προς την Κύπρο, την οποία θα επηρεάσει σημαντικά τις επόμενες 48 ώρες.

Την Κυριακή, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει παρόμοιο, με ήπιες θερμοκρασίες και γενικά καλές συνθήκες. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως τις απογευματινές ώρες, κατά μήκος του ηπειρωτικού κορμού.

Όπως εκτιμά ο μετεωρολόγος του Open, η νέα εβδομάδα ξεκινά με ήπιο καιρό, ωστόσο από τα μέσα της -κυρίως από την Τετάρτη και μετά- αναμένεται αυξημένη αστάθεια. Αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες και οι καταιγίδες που θα επηρεάσουν ορισμένες περιοχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Σε ερώτηση σχετικά με το πότε θα έλθει το ανοιξιάτικο κλίμα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης απάντησε: «Έχουμε ακόμη να διανύσουμε λίγο δρόμο».



