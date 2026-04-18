Άστατος ο καιρός σήμερα: Βροχές, αφρικανική σκόνη και ισχυροί άνεμοι στη χώρα

Άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με συννεφιά, τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, αλλά και ενισχυμένους ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo για την πορεία του καιρού σήμερα, Σάββατο, βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Παράλληλα, αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στην ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, αν και τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά μέσα στην ημέρα. Η παρουσία της σκόνης ενδέχεται να επηρεάσει την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, κυμαινόμενη από χαμηλά επίπεδα στη βόρεια Ελλάδα έως πιο υψηλές τιμές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί, φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές.

Ο καιρός σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 20-21 βαθμούς Κελσίου.