Ζακ Κωστόπουλος: Κλειστοί αύριο τέσσερις σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο το απόγευμα τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συγκέντρωσης για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» θα κλείσουν στις 18:00, ενώ οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα συνεχιστεί κανονικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας THEMA: «Κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Κυριακή 21/9, στις 18:00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας τους. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα συνεχιστεί κανονικά».

