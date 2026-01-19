Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον 21χρονο για τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή

Διευκρινίσεις για τη μήνυση που κατέθεσε κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, με κατηγορίες για ασέλγεια και απρεπή συμπεριφορά, φέρεται να ζήτησε ο εισαγγελέας από τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», ο εισαγγελέας απέστειλε σχετικό έγγραφο στον 21χρονο τραγουδιστή, για την υπόθεση της μήνυσής του στον Γιώργο Μαζωνάκη, την προηγούμενη Τετάρτη.

Με το έγγραφο αυτό, ο εισαγγελέας ζητά από τον Στέφανο Παπαδόπουλο να προσέλθει στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της μήνυσής του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόθεση του μηνυτή είναι να μην εμφανιστεί αυτοπροσώπως, αλλά να απαντήσει στα ερωτήματα του εισαγγελέα μέσω γραπτού υπομνήματος.

Εφόσον, μετά την αξιολόγηση των διευκρινίσεων, ο εισαγγελέας αποφασίσει να συνεχιστεί η διαδικασία και η υπόθεση δεν τεθεί στο αρχείο, τότε ενδέχεται να ενεργοποιηθεί και η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει προαναγγείλει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου.