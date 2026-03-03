ΕΛΛΑΔΑ

LIVE!

Ελλάδα

Δημήτρης Κουφοντίνας: Περιγράφει πώς στρατολογήθηκε στη 17 Νοέμβρη

Η συνέντευξη μέσα από τη φυλακή του Δομοκού, στον Αλέξη Παπαχελά

The LiFO team
The LiFO team
ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ Facebook Twitter
Ο Δημήτρης Κουφοντίνας μιλάει μέσα από τη φυλακή στον Δομοκό για τη στρατολόγησή του στη 17Ν
0

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας περιγράφει μέσα από τη φυλακή Δομοκού, πώς στρατολογήθηκε στη 17 Νοέμβρη.

«Δέχθηκα να κάνω αυτή τη συζήτηση, για να ακουστεί η δική μας πλευρά», είπε στον Αλέξη Παπαχελά, για το πρώτο από τα έξι επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17Ν», το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

«Για τη δική μου γενιά, το κομβικό σημείο ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Διαπιστώσαμε ότι τα βασικά αιτήματα της εξέγερσης το "Ψωμί Παιδεία Ελευθερία", το "Έξω οι Αμερικάνοι", δεν θα μας άφηναν να τα πετύχουμε ειρηνικά. Έτσι γίνεται και ένας νέος να περάσει στην απέναντι όχθη. Έτσι γίνεται και ακούει τα λόγια του Τσε Γκεβάρα, να αφήσουμε τις επευφημίες στις εξέδρες και να μπούμε εμείς οι ίδιο στην αρένα να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων», λέει ο Δημήτρης Κουφοντίνας και προσθέτει:

«Αυτό που μας έθελξε, ήταν το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του, τη συνέπεια που είχε ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, στα λόγια και στην πράξη.

Ένας νέος... από αυτή τη γενέθλια πολιτική πράξη του Πολυτεχνείου -που ήταν για εμένα- μέχρι να φτάσει στην ένταξη στη 17 Νοέμβρη, ήταν ένας μακρύς δρόμος. Το ΠΑΣΟΚ του 1974, για έναν νέο 16χρονο τότε, ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, για σοσιαλισμό, αυτοοργάνωση. Έλεγε "έξω οι βάσεις, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων".

Ως αφετηρία ήταν μια λογική επιλογή. Άλλωστε και ιστορικά, ο Ραούλ Σέντικ των Τουπαμάρος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε ξεκινήσει. Ο Χρήστος Κασσίμης του ΕΛΑ ήταν στη νεολαία της Ένωσης Κέντρου».

«Όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, το ίδιο λογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση από εκεί, για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους, τους ακηδεμόνευτους αγώνες της μεταπολίτευσης, τους δυναμικούς αγώνες, μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση», προσθέτει στο ντοκιμαντέρ, ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

«Άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουνα στο καπνοχώρι το πατρικό, στας Σέρρας, που λέγαμε. Ακούσαμε από το ραδιόφωνο την είδηση για την εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλλιου, θυμάμαι τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο, εκεί που κάναμε τα καπνά, άστραψαν τα μάτια του και έλεγε “δικά μας παιδιά είναι”. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που έχω, από την αυθεντία του κομμουνιστή παππού», σημείωσε ο ίδιος.

 
Ελλάδα

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΚΟΜΕΔ ΣΚΑΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ

TV & Media / Αντιδράσεις προκαλεί το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ για τη 17 Νοέμβρη που μιλάει ο Κουφοντίνας

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να μη δοθεί κρατική χρηματοδότηση - Τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και τι απαντά ο Αλέξης Παπαχελάς που επιμελείται το ντοκιμαντέρ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 92ΧΡΟΝΟΣ

Ελλάδα / Κηφισιά: Συνελήφθη 33χρονη για τη δολοφονία 92χρονου το 2017 - Κατηγορείται για κλοπή 130.000 ευρώ

Η γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία και ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και για διακεκριμένη κλοπή σε υπόθεση που καταγγέλθηκε το 2023
THE LIFO TEAM
 
 