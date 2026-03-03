Τέμπη: Διακόπηκε η δίκη των ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση 717

Παρουσία αρκετού κόσμου ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη δύο στελεχών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τον έλεγχο που διενήργησαν για την υλοποίηση της περιβόητης σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, που αφορούσε την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν από νωρίς το πρωί συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ενώ το Δημόσιο απουσίασε από τη διαδικασία, καθώς τελικά δεν θα παρασταθεί κατά των δύο κατηγορούμενων.

Τέμπη: Το συμπέρασμα από το πόρισμα

Η υπόθεση αφορά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας το 2020 για την πορεία υλοποίησης της σύμβασης 717. Το πόρισμα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυπτε καταλογισμός ευθυνών. Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο ελεγκτές φέρονται να ενήργησαν με τρόπο που «ωφέλησε παράνομα τους υπαιτίους», εμποδίζοντας την απόδοση ποινικών ευθυνών για την πολύχρονη μη ολοκλήρωση του έργου.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει ασκήσει διώξεις για την υπόθεση, έχει επισημάνει ότι η μη εκτέλεση της σύμβασης επηρέασε καθοριστικά το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου και συνδέεται με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Στο δικαστήριο παρευρέθηκαν αρκετοί συγγενείς θυμάτων, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Παύλος Ασλανίδης, καθώς και συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Συνολικά, 42 οικογένειες θυμάτων και επιζώντων έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να παραστούν στη δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Τέμπη: Απουσίαζε το Δημόσιο από τη δίκη

Στο εδώλιο βρέθηκε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, ο οποίος εκπροσωπείται από ιδιώτη δικηγόρο. Ο δεύτερος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και εκπροσωπείται από πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας τέθηκε έντονα το ζήτημα της απουσίας του Δημοσίου από τη δίκη. Όπως ανέφερε ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά την προηγούμενη αναβολή τον Νοέμβριο στάλθηκε έγγραφο στην Αρχή Διαφάνειας για να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ωστόσο, η Αρχή γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί να στραφεί κατά των στελεχών της.

Η πλευρά των συγγενών των θυμάτων εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για τη στάση αυτή, υποστηρίζοντας ότι το Δημόσιο όφειλε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του σε μια υπόθεση όπου η ζημία από τη μη εκτέλεση της σύμβασης υπολογίζεται περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Στη διάρκεια της διαδικασίας συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της καταγραφής των πρακτικών. Τελικά, μετά από πρόταση της εισαγγελέως, το δικαστήριο αποφάσισε να καταγράφεται με φωνοληψία ολόκληρη η διαδικασία και όχι μόνο η αποδεικτική φάση.

Το δικαστήριο απέρριψε τόσο το αίτημα για επανάκληση του Δημοσίου μέσω του υπουργείου Οικονομικών όσο και το αίτημα της υπεράσπισης για ανάκληση της προηγούμενης απόφασης σχετικά με την κλήση του.

Η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 24 Απριλίου.

