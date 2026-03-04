Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους 42 κατηγορούμενους

Σήμερα θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για τους 42 κατηγορούμενους στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Συγκεκριμένα, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την απόφαση του περί της ενοχής, για τους 42 κατηγορούμενους που εδώ και τέσσερα χρόνια δικάζονται σε δεύτερο βαθμό.

Η διαδικασία της απόφασης ξεκινά σήμερα το πρωί και με την ολοκλήρωσή της θα σφραγίσει την τελεσίδικη απάντηση της Δικαιοσύνης στη μοναδική ποινική υπόθεση παγκοσμίως που, κατά την κατηγορία, αφορά μία ναζιστικού τύπου οργάνωση η οποία χρεώνεται εγκλήματα κατά της ζωής και εισήλθε ως πολιτικό κόμμα στη Βουλή και τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη της χώρας.

Στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, η πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει τη θέση των δικαστών για τους κατηγορούμενους και τις κατηγορίες, μετά τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων, των καταθέσεων, των πειστηρίων, των απολογιών κ.ά.

Στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται δύο εγκλήματα: η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Χρυσή Αυγή: Tι ποινές αντιμετωπίζουν οι 42

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η εισαγγελέας της Έδρας υπέβαλε πρόταση ενοχής για τους 42 κατηγορούμενους. Η εισαγγελική πρόταση είναι ταυτόσημη με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, που στις 20 Οκτωβρίου 2020 αποφάνθηκε ότι «η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση». Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο καταδίκασε για κακουργηματικές πράξεις 50 κατηγορούμενους. Ανάμεσά τους και ολόκληρη η 18μελη κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, όπως προέκυψε από τις εκλογές του 2012, κρίνοντας ότι τη διεύθυνση της οργάνωσης είχαν οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Παναγιώταρος Γεώργιος Γερμενής, Ηλίας Κασιδιάρης, Λαγός Ιωάννης, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος και Χρήστος Παππάς και ότι οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές ήταν ενταγμένοι στο εγκληματικό σχήμα.

Επτά από τους πρωτοδίκως 50 καταδικασθέντες για κακουργήματα, παραιτήθηκαν της έφεσης, ενώ ένας κατηγορούμενος έχει αποβιώσει.

Σήμερα, το Πενταμελές Εφετείο κρίνει τους 42 κατηγορούμενους. Εκτός από τους 18 πρώην βουλευτές που δικάζονται για διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, οι άλλοι 24 κατηγορούμενοι δικάζονται ως μέλη της, με τους 19 από αυτούς να αντιμετωπίζουν ακόμη βαρύτατες κατηγορίες:

Οι 14 για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά πλαισιωμένου από μέλη- τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής τον Σεπτέμβριο του 2013, και οι εναπομείναντες πέντε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012 όταν Αιγύπτιοι ψαράδες δέχθηκαν από ομάδα-τάγμα εφόδου χρυσαυγιτών άγρια επίθεση στο σπίτι που έμεναν.

Χρυσή Αυγή: Τι θα σημαίνει εάν κριθούν ένοχοι και οι 42

Εάν το δικαστήριο υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση, τότε ορισμένοι από τους κατηγορούμενους ίσως βρεθούν αντιμέτωποι, ενδεχομένως και για πρώτη φορά, με την «εκτέλεση της ποινής» η οποία μπορεί να τους οδηγήσει στην φυλακή. Σημειώνεται, ότι το δικαστήριο δεν κρίνει μόνο τις εφέσεις των κατηγορουμένων, αλλά και την εισαγγελική έφεση που αιτείται μεγαλύτερες ποινές στη διευθυντική ομάδα και τους άλλους πέντε.

Μέχρι σήμερα, οι μοναδικοί κρατούμενοι για τη Χρυσή Αυγή είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ