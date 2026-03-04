ΕΛΛΑΔΑ

LIVE!

Ελλάδα

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

Στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

The LiFO team
The LiFO team
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ ΕΦΕΤΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία έξω από το Εφετείο Αθηνών / Eurokinissi
0

Σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στο κτίριο.

Ωστόσο, ο άνθρωπος που έκανε το τηλεφώνημα δεν ανέφερε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για πιθανή έκρηξη. 

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που πραγματοποιεί έρευνες στο κτίριο για τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου. 

Οι αρχές προχώρησαν σε μερική εκκένωση των δικαστηρίων, απομακρύνοντας εργαζόμενους και πολίτες από τα επίμαχα σημεία.

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διεξήχθη για λίγη ώρα με δυσκολία λόγω των μέτρων ασφαλείας, καθώς οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου. Ωστόσο, το τηλεφώνημα απεδείχθη ότι ήταν φάρσα.

Νωρίτερα, στο Εφετείο Αθηνών ανακοινώθηκε η απόφαση για την ενοχή των 42 κατηγορουμένων στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. 

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε την ενοχή και των 42 κατηγορούμενων με τη Χρυσή Αυγή να θεωρείται τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση, υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος. Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ

 
Ελλάδα

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΝΟΧΟΙ

Ελλάδα / Μάγδα Φύσσα για απόφαση Εφετείου για Χρυσή Αυγή: «Σήμερα δικαιώνονται όλα τα θύματα του φασισμού»

«Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου» - Το πρώτο σχόλιο της μητέρας του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα μετά την απόφαση για την ενοχή των 42 της εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»
THE LIFO TEAM
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Ελλάδα / «Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση»: Αντίδραση συγγενών θυμάτων 17 Νοέμβρη για τη συνέντευξη Κουφοντίνα

Οι συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης επισημαίνουν ότι «οι θεσμικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας αρνούνταν επί δεκαετίες να δώσουν λόγο στους τρομοκράτες, κάτι που ανατράπηκε τώρα»
THE LIFO TEAM
 
 