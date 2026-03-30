Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται η κακοκαιρία «Erminio» - Ισχυρές καταιγίδες και χιόνια στη χώρα

Νέο καιρικό σύστημα με την ονομασία «ERMINIO», που σχηματίστηκε στη δυτική Μεσόγειο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας, πλησιάζει και αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες ώρες τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Το μεσημέρι της Δευτέρας η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού, ενημερώνοντας πως νέα κακοκαιρία φέρνει εκτεταμένες και έντονες βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με μεγάλη διάρκεια, αύριο αλλά και την Πέμπτη.

Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις, γεγονός που δείχνει ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά σε ορισμένες περιοχές.

Την Τετάρτη συγκεκριμένα, αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι που μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, ενώ θα σημειωθούν και πυκνές χιονοπτώσεις.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία «Erminio»

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: