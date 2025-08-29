Τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Δύο τραυματίες, η μία σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν στο πρώτο αυτοκίνητο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημα και αναζητείται, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.