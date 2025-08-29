ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Δύο τραυματίες, η μία σε σοβαρή κατάσταση

Συγκρούστηκαν δύο οχήματα - Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημα και αναζητείται

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τροχαίο στην εθνική οδοί Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Δύο τραυματίες, η μία σε σοβαρή κατάσταση Facebook Twitter
0

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν στο πρώτο αυτοκίνητο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημα και αναζητείται, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ουσίες σε ελληνικά αυγά: Πιο ασφαλή εκείνα από «το κοτέτσι της γειτόνισσας» ή του εμπορίου;

Ελλάδα / Ουσίες σε ελληνικά αυγά: Πιο ασφαλή εκείνα από «το κοτέτσι της γειτόνισσας» ή του εμπορίου;

Το δίλημμα στους καταναλωτές μετά την έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΕΚΠΑ - Τι απαντά ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού και ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νικόλαος Θωμαΐδης
LIFO NEWSROOM
 
 