Καστοριά: Πώς συνέβη το τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τους αναζητούσαν όλο το βράδυ

Σε πένθος έχουν βυθιστεί τα χωριά Μακροχώρι και Πολυκάρπη Καστοριάς, μετά την τραγική είδηση του θανάτου δύο ανήλικων παιδιών σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα (Πέμπτης 28/8), στην εθνική οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό.

Συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές σπεύδουν στα σπίτια των οικογενειών των δυο παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι οικογένειες των δύο παιδιών τα αναζητούσαν από το βράδυ.

Καστοριά: Πώς συνέβη το τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 16χρονος οδηγός από το Μακροχώρι και η συνομήλική του συνεπιβάτιδα απο την Πολυκάρπη βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν το λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα.

Η τραγωδία έγινε αντιληπτή λίγο πριν τις 6 το πρωί, όταν διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και ειδοποίησε τις Αρχές.

Το όχημα φαίνεται να ακολούθησε τρελή πορεία, καθώς προσέκρουσε και ξερίζωσε δύο δέντρα, πέρασε από φράχτη και σταμάτησε μόνο όταν χτύπησε σε άλλο δέντρο. Στο σημείο υπάρχουν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο 16χρονος προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ωστόσο η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται πως αποδείχθηκε μοιραία.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 5:50 π.μ., ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν, βρέθηκαν μπροστά σε άμορφη μάζα σιδερικών, γεγονός που κατέστησε τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.

Μετά από ώρα, οι δύο ανήλικοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και το μέγεθος της καταστροφής.