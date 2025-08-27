Φθιώτιδα: Οδηγός πήγε να κατέβει από ΙΧ μετά από τροχαίο και τον χτύπησε διερχόμενο φορτηγό

Πρωτοφανές ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Φθιώτιδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του 239ου χλμ της ΑΘΕ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις Ράχες στη Φθιώτιδα, όταν ο οδηγός ενός ΙΧ έχασε τον έλεγχό του.

Αποτέλεσμα ήταν σύμφωνα με τις πληροφορίες, να χτυπήσει δεξιά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Τότε, όταν κατάφερε να ακινητοποιήσει το ΙΧ του, προσπάθησε να κατέβει από αυτό.

Όμως την ώρα που άνοιξε την πόρτα, στη δεξιά λωρίδα κινούνταν φορτηγό, με αποτέλεσμα να παρασύρει την πόρτα του ΙΧ αλλά και να χτυπήσει το χέρι του οδηγού

Άμεσα στο σημείο ειδοποιήθηκε και έσπευσε το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον οδηγό στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και της Κεντρικής Οδού, σήμαναν το σημείο προκειμένου να αποφευχθεί και έτερο ατύχημα.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Βόλος: Ανήλικος οδηγός μηxανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 8χρονο