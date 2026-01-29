Τροχαίο στη Ρουμανία: Η στιγμή που οι δύο τραυματίες βγαίνουν από το νοσοκομείο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Λίγα λεπτά μετά τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, ξεκίνησε η αεροδιακομιδή των δύο τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επέζησαν του τροχαίου στη Ρουμανία.

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα οι δύο εκ των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο, ενώ ο τρίτος όπως έγινε γνωστό θα παραμείνει στη Ρουμανία για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι δυο τους αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα στις 14:00 το μεσημέρι και θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη, όπου κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα συνεχίσουν τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Όπως διακρίνεται στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, από τη στιγμή που οι δύο τραυματίες φεύγουν από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, ο πρώτος που βρήκε ήταν ο Κωνσταντίνος, στο πλευρό του οποίου βρισκόταν ο πατέρας του.

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι και είναι σοκαρισμένος. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά προχωράμε προς το καλύτερο. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε φανερά συγκινημένος.

Στη συνέχεια, μέχρι το απόγευμα θα επιστρέψουν και οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο.

Τροχαίο οπαδών ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Τα σενάρια για το τι προκάλεσε το δυστύχημα

Υλικό από κάμερα που κατέγραψε την πορεία του μαύρου βαν, στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αναλύουν οι ειδικοί, προκειμένου να οδηγηθούν σε απαντήσεις, για το τι προηγήθηκε πριν τη μετωπική σύγκρουση του οχήματος με νταλίκα.

Επικαλούμενος μαρτυρία επιζώντα της τραγωδίας, με τον οποίο ήλθε σε επαφή, ο Έλληνας γιατρός, Δημήτρης Κουκούλας, μετέφερε την εκδοχή πως υπήρξε επιπλοκή στο σύστημα Lane Assist.

«Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane Assistance. Εγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistance και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», δήλωσε ο κ. Κουκούλας στην ΕΡΤ.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που μεταδόθηκαν από την πρώτη στιγμή μέσω των ρουμανικών MME, το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με κατεύθυνση τη Λυών, κινείται στο αντίθετο ρεύμα καθώς προσπαθεί την προσπέραση του οχήματος. Στην πορεία ανάβει δεξί φλας για να επανέλθει στη λωρίδα του και κινείται ελαφρώς προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, ανάβει το αριστερό φλας και το βαν να κινείται και πάλι προς το αντίθετο ρεύμα μέχρι τη μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, το βαν που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, δεν είχε σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, lane assist. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές μαρτυρίες επιζώντα που απέδιδαν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη του συγκεκριμένου συστήματος, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017 και, όπως σημείωσε, εκείνη την περίοδο το lane assist δεν αποτελούσε υποχρεωτικό εξοπλισμό για τα νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο κ. Ξυλουργίδης υποστήριξε ότι τα οχήματα της εταιρείας παραδίδονται για ενοικίαση μετά από πλήρη έλεγχο, τόσο σε μηχανικό όσο και σε ηλεκτρολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή των επιβατών, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν είχε ενημερωθεί για τον προορισμό, καθώς στη διαδικασία μίσθωσης ελέγχονται τα έγγραφα του οδηγού και η διάρκεια χρήσης του οχήματος, όχι το ταξίδι που θα ακολουθήσει.