Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός της νταλίκας - «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Βαριά θλίψη σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε την Τρίτη στη Ρουμανία, κοντά στην Τιμισοάρα, όταν το μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Το μίνι βαν, που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα, αφήνοντας πίσω του επτά νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματίες.

Οι ελληνικές αρχές από τι στιγμή του δυστυχήματος βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τις ρουμανικές για την υποστήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από πραγματογνώμονες εξετάζουν τόσο τις συνθήκες του οδοστρώματος όσο και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επικίνδυνη προσπέραση, ενώ νέα μαρτυρία τραυματία φέρνει στην επιφάνεια την πιθανότητα το τιμόνι να «μπλόκαρε» την ώρα της προσπέρασης, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια επαναφοράς στη σωστή λωρίδα.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στην Ελλάδα, με εκδηλώσεις πένθους και αναβολές αγώνων από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε ένδειξη σεβασμού προς τους νεκρούς.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος, με την υπόθεση να συγκινεί και να προβληματίζει για τα μέτρα ασφάλειας στις μακρινές μετακινήσεις φιλάθλων.

Σε σοκ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες και ο οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν, καθώς αδυνατεί να πιστέψει την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά του.

Μιλώντας στο Libertatea για τις συνθήκες του δυστυχήματος, αναφέρθηκε στη σοκαριστική στιγμή που το βαν «καρφώθηκε» πάνω στην νταλίκα που οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο DN6.

«Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω διανύσει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και είναι η πρώτη φορά που συναντώ τέτοια κατάσταση» φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.