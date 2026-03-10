Ηράκλειο: Συνελήφθη μαθητής για μικρή έκρηξη στο προαύλιο σχολείου

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν έναν ανήλικο, μαθητή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηράκλειο.

Ο ανήλικος μαζί με δύο ακόμη άτομα, ο ένας εκ των οποίων έχει ταυτοποιηθεί, νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, στον αύλειο χώρο του σχολείου προκάλεσαν μικρής έκτασης έκρηξη χρησιμοποιώντας γκαζάκια βουτανίου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σήμερα η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του ανήλικου μαθητή, αλλά και της μητέρας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

