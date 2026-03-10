Προφυλακιστέος ο άνδρας που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 48χρονος, που την περασμένη Παρασκευή εμφανίστηκε έξω από την ΓΑΔΑ απειλώντας ότι θα χρησιμοποιήσει χειροβομβίδες, τις οποίες είχε μαζί του.

Ο 48χρονος, που συνολικά έχει συλληφθεί από τις αρχές 15 φορές, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για διακεκριμένη οπλοκατοχή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών και απειλή.

Τι υποστήριξε ο 48χρονος για το περιστατικό έξω από τη ΓΑΔΑ

Η απολογία του, που δόθηκε χωρίς την παρουσία συνηγόρου, δεν ξεπέρασε τα 20 λεπτά, κατά την διάρκεια των οποίων αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να ανατιναχθεί ή να στραφεί κατά άλλων.

Φέρεται επίσης να επανέλαβε ότι βρήκε το σακίδιο με δύο χειροβομβίδες, στην περιοχή της Ακρόπολης και ότι πήγε να το παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί όμως, όπως ισχυρίζεται, δεν ασχολήθηκαν μαζί του και έτσι πήγε Αστυνομική Διεύθυνση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να παραδώσει εκεί τις χειροβομβίδες.

Ο 48χρονος τρεις ημέρες πριν το περιστατικό στην ΓΑΔΑ είχε αποφυλακιστεί για υπόθεση ναρκωτικών. Και στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε οδηγηθεί στην φυλακή και πάλι για υπόθεση ναρκωτικών.

