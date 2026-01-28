Τροχαίο στη Ρουμανία: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου» - Δύο από τους τραυματίες επιστρέφουν αύριο

Οι δύο εκ των τριών τραυματιών που νοσηλεύονται στη Ρουμανία μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, θα επιστρέψουν αύριο στη χώρα.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό πως το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επέζησαν του τροχαίου στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, ένα ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας, πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας εκ των τραυματιών αποφασίστηκε να χειρουργηθεί άμεσα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι υπόλοιποι δύο, μετά την επιστροφή τους στη χώρα, θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, με ειδική πτήση θα επιστρέψουν αύριο στη Θεσσαλονίκη και οι επτά σοροί των θυμάτων του δυστυχήματος.





Τροχαίο στη Ρουμανία: «Εγώ σήμερα θρηνώ τους φίλους μου» αναφέρει ένας εκ των τραυματιών

Δηλώσεις σε εκπομπή του Mega παραχώρησε ένας εκ των τριών τραυματιών του δυστυχήματος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή».

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα, για να έχεις μια απάντηση. Εγώ σήμερα θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε τρεις επιζώντες. Εγώ κι άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο, και επτά νεκροί», ανέφερε αρχικά.

«Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική, τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανόν αύριο να φύγουμε με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή», είπε ο ένας εκ των τραυματιών», συνέχισε.

«Δεν είμαι σίγουρος πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μη γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε και το πήρε από εκεί και μας ''φόρτωσε'' όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές. Βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι», κατέληξε.