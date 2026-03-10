Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για τα βίντεο μετά από αδιαθεσία της Προέδρου

Στις 19 Μαρτίου ορίστηκε να συνεχιστεί δίκη των Τεμπών, που διεξάγεται στη Λάρισα για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η διαδικασία διεκόπη σήμερα, ύστερα από αδιαθεσία της προέδρου. Όπως έγινε γνωστό, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, δεν εξετάστηκε το ζήτημα της επιλογής του ειδικού μάρτυρα αναφορικά με την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών αρχείων που βρίσκονται μέσα στους υπολογιστές και τους σκληρούς δίσκους που κατασχέθηκαν χθες, Δευτέρα.

Ωστόσο, δικηγόροι συγγενών των θυμάτων, υπέβαλαν αίτημα προκειμένου να λάβουν αντίγραφα των εν λόγω αρχείων. Μάλιστα, η δικηγόρος κ. Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, σημείωσε τα εξής: «Σχετικά με το αν θα πάρουμε αντίγραφα από τους κατασχεμένους σκληρούς δίσκους, η κατάσχεση των οποίων συντελέστηκε την Παρασκευή και το Σάββατο, η κ. γραμματέας δεν μπορούσε να πάρει την ευθύνη. Συνεπώς, αυτό που κάναμε ήταν να απευθυνθούμε στην προϊστάμενη του πρωτοδικείου, η οποία επίσης δεν μπόρεσε να αποφανθεί».

Τέμπη: Τι είπε δικηγόρος και συγγενής θύματος

«Καταθέσαμε, λοιπόν, οι συγγενείς, οι εκπρόσωποι που υποστηρίζουμε την κατηγορία, αίτηση, προκειμένου να έχουμε αντίγραφα, κόπιες των δύο σκληρών, επαναλαμβάνω, από τον κ. Μπατζόπουλο και τον κ. Βασιλάκο, και φυσικά αναμένουμε και επιφυλασσόμαστε για το τι θα γίνει με τα κατασχεμένα που χθες το βράδυ κατασχέθηκαν, τόσο από τους επαγγελματικούς χώρους όσο και από τα υπόλοιπα σημεία των υπολοίπων πειστηρίων.

Με τη σειρά της, η κ. Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου (θύμα του δυστυχήματος), υπογράμμισε με την σειρά της: «Η χθεσινή και σημερινή ακροαματική διαδικασία αποκάλυψαν τις παλινωδίες και τα μεγάλα κενά της ανάκρισης τις πρώτες κρίσιμες ώρες και μέρες».

«Διαπιστώσαμε ότι αρχεία που είχαν οι πραγματογνώμονες μετά από τρία χρόνια δεν είχαν ακόμα κατασχεθεί και προσκομιστεί. Αυτή η δίκη έπρεπε να είναι μέσα στην κύρια δίκη. Αυτός ο κατακερματισμός της υπόθεσης των Τεμπών με το να τρέχουν παράλληλα επιμέρους δίκες, το μόνο που προσφέρει είναι στην πραγματικότητα το πετσόκομμα και την απόκρυψη όλων των αιτιών και των ενόχων. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα αποκαλύπτουμε, θα επιμένουμε και θα αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση των δικών μας ανθρώπων με την έννοια της τιμωρίας των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών. Θα αγωνιζόμαστε για να μην υπάρξουν άλλα Τεμπη» κατέληξε.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr