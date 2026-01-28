ΔΙΕΘΝΗ
Τροχαίο στη Ρουμανία: Δεν είχε lane assist το βαν - Τι λέει η εταιρεία ενοικίασης

Ο δικηγόρος της εταιρείας ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές μαρτυρίες επιζώντα που απέδιδαν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη του συγκεκριμένου συστήματος

The LiFO team
Φωτ: Eurokinissi
Χωρίς σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας ήταν το βαν που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν ακόμη τρεις, σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές μαρτυρίες επιζώντα που απέδιδαν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη του συγκεκριμένου συστήματος, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017 και, όπως σημείωσε, εκείνη την περίοδο το lane assist δεν αποτελούσε υποχρεωτικό εξοπλισμό για τα νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο κ. Ξυλουργίδης υποστήριξε ότι τα οχήματα της εταιρείας παραδίδονται για ενοικίαση μετά από πλήρη έλεγχο, τόσο σε μηχανικό όσο και σε ηλεκτρολογικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή των επιβατών, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν είχε ενημερωθεί για τον προορισμό, καθώς στη διαδικασία μίσθωσης ελέγχονται τα έγγραφα του οδηγού και η διάρκεια χρήσης του οχήματος, όχι το ταξίδι που θα ακολουθήσει.

