Τροχαίο στη Ρουμανία: Ο 20χρονος τραυματίας αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη - Πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα

Σημάδια σταθερής βελτίωσης παρουσιάζει ο 20χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, να αναφέρουν πως έχει αποσωληνωθεί και αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Ωστόσο, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί, προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, καθώς μετά από σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε οίδημα στον σπόνδυλό του.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά και θεωρείται καθοριστική, καθώς απέτρεψε τον κίνδυνο μόνιμων κινητικών επιπλοκών. Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή συγγενικά του πρόσωπα, ενώ συνεχής είναι και η ενημέρωση των ελληνικών διπλωματικών αρχών.

Την ίδια ώρα, σε επικοινωνία βρίσκονται οι υπουργοί Υγείας Ελλάδας και Ρουμανίας, προκειμένου να καθοριστεί ο χρόνος και ο τρόπος της ασφαλούς μεταφοράς του στην Ελλάδα, όταν το επιτρέψει η κατάστασή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ακόμη τραυματίες του δυστυχήματος επέστρεψαν χθες στη χώρα με ειδική πτήση και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.