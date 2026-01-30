ΠΑΟΚ: Σήμερα και αύριο οι κηδείες των επτά οπαδών - Συγκίνηση στον χθεσινοβραδινό αγώνα με τη Λυών

Σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των οπαδών που πέθαναν την Τρίτη στη Ρουμανία, μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Το τελευταίο αντίο θα πουν, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι, στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας, τους δύο από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των τριών με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 13:00.

Στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου θα κηδευτεί στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου ακόμη ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στη Ρουμανία, ενώ αργότερα, άλλος ένας στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Σε βαρύ κλίμα ο αγώνας ΠΑΟΚ-Λυών

Ο αγώνας με τη Λυών, για τον οποίο ταξίδευαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ μέσω Ρουμανίας, πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ σε βαρύ κλίμα. Πριν την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο Groupama Stadium στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε...», γράφει στην ανάρτησή του ο σύλλογος, μετά τον αγώνα. Από τη μεριά τους, οι παίκτες της Λυών φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια.

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, εχθές το απόγευμα, με C130, που μετέβη ως την Τιμισοάρα γι' αυτό τον λόγο.

Στο μεταξύ, οι δύο από τους τρεις τραυματίες του μοιραίου τροχαίου στη Ρουμανία, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στον χθεσινοβραδινό αγώνα απέναντι στη Λυών, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης από εχθές.

Σύμφωνα τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο τρίτος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία στην Τιμισοάρα καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λίγα 24ωρα πριν.

ΠΑΟΚ: Συγκίνηση στην Τούμπα με την άφιξη των σορών των οπαδών

Λίγο μετά τις 18:00 της Πέμπτης, το C130 προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με τις σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να συνοδεύσουν στην Τούμπα τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία. Τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο γήπεδο της Τούμπας φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των χαμένων νεαρών.

Χωρίς σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας ήταν το βαν που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν ακόμη τρεις, σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές μαρτυρίες επιζώντα που απέδιδαν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη του συγκεκριμένου συστήματος, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017 και, όπως σημείωσε, εκείνη την περίοδο το lane assist δεν αποτελούσε υποχρεωτικό εξοπλισμό για τα νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο κ. Ξυλουργίδης υποστήριξε ότι τα οχήματα της εταιρείας παραδίδονται για ενοικίαση μετά από πλήρη έλεγχο, τόσο σε μηχανικό όσο και σε ηλεκτρολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή των επιβατών, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν είχε ενημερωθεί για τον προορισμό, καθώς στη διαδικασία μίσθωσης ελέγχονται τα έγγραφα του οδηγού και η διάρκεια χρήσης του οχήματος, όχι το ταξίδι που θα ακολουθήσει.

ΠΑΟΚ: Πώς σώθηκαν οι επιζώντες

Τρεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που βρίσκονταν στο μαύρο βαν που ενεπλάκη στο τροχαίο, κατάφεραν να σωθούν από τη σφοδρή σύγκρουση με τη νταλίκα. Όπως μεταδίδουν πηγές από την πλευρά της ρουμανικής αστυνομία, οι τρεις επιζώντες κατάφεραν να σωθούν χάρη στη θέση που κάθονταν στο βαν κατά τη στιγμή του πολύνεκρου τροχαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά πληροφορίες, βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά του οχήματος, από τον συνοδηγό και πίσω, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες στο μπροστινό κάθισμα και στην τελευταία σειρά του βαν τραυματίστηκαν σοβαρά ή έχασαν τη ζωή τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης η άφιξη των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Τούμπα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο στη Ρουμανία: Επαναπατρίστηκαν οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ