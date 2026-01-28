ΕΛΛΑΔΑ
Τι θα γίνει με την κίνηση στους δρόμους: Μέτρα σε τρεις φάσεις για το κυκλοφοριακό

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Μέτρα σε τρεις φάσεις σκέφτονται για να διαχειριστούν την κίνηση στους δρόμους και το κυκλοφοριακό.

Η βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής με προτεραιοποίηση τον Κηφισό, βρέθηκε επί τάπητος στη σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/1) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κίνηση στους δρόμους: Μέτρα σε τρεις φάσεις για το κυκλοφοριακό

Οι προτάσεις ήταν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

  • Στις άμεσες: Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (όχι πλήρους απαγόρευσης) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις.
  • Στις μεσοπρόθεσμες: Το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστεί και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ της Αττικής.
  • Στις μακροπρόθεσμες: Νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα, θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

