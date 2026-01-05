Κυρανάκης: «Σκέψεις για διακοπή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 7-10 στον Κηφισό»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ για την κίνηση στην Αθήνα και δη τον Κηφισό, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως βρίσκεται σε συζήτηση με τις αρμόδιες ενώσεις και τα σωματεία των βαρέων οχημάτων για την επίλυση μέρους του κυκλοφοριακού ζητήματος στην πρωτεύουσα.

Δεχθείς ερώτηση για το εάν υπάρχουν σκέψεις για διακοπή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό τις ώρες αιχμής (7 με 10 το πρωί), ο κ. Κυρανάκης απάντησε θετικό σημειώνοντας τα εξής: «αυτή είναι μία συζήτηση που ανοίξαμε το φθινόπωρο και τη θεωρώ αναγκαία. Θεωρώ πως η ταλαιπωρία των Αθηναίων είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν χωράμε άλλοι στην Αθήνα γιατί είναι όλα γεμάτα».

«Άρα, η ανάγκη για αποκέντρωση είναι επιβεβλημένη. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς; Μπορούμε να βελτιώσουμε τα μέσα μεταφοράς. Στον Κηφισό, από την άλλη, η βασική επιβάρυνση, η οποία δημιουργείται, είναι από τα βαρέα οχήματα και φορτηγά. Είμαστε σε συζήτηση με τις ενώσεις και τους συλλόγους τους να βρούμε αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, για να μπορέσουμε να περάσουμε ομαλά σ' ένα τέτοιο μέτρο» διευκρίνισε σχετικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Κυρανάκης: Τι είπε για τα τροχαία δυστυχήματα

«Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας» τονίζει, μεταξύ άλλων, σε δήλωση του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η χώρα, όπως αναφέρεται στη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού, κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους. «Δεν είναι ένας αριθμός για να πανηγυρίσουμε, είναι όμως ένας αριθμός που δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Είναι χαμηλότερος ακόμη και από τη χρονιά της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη», αναφέρει ο κ. Κυρανάκης και προσθέτει: «Σε σύγκριση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 665 νεκροί, μιλάμε για μείωση 21,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στη χώρα. Και αυτό δεν είναι κάτι που απλώς έτυχε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και καθημερινής δουλειάς».

Τονίζει επίσης πως «η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Και αυτός είναι ο μόνος δείκτης που μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να βελτιώνεται».

