Απογοήτευση εκφράζουν οι αγρότες μετά τα μέτρα της κυβέρνησης

Έγινε λόγος για «εμπαιγμό» που συνεχίζεται

Απογοήτευση επικρατεί στα μπλόκα των αγροτών μετά την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων, την ίδια ώρα που αναμένονται οι γενικές συνελεύσεις για τη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, με νέα δεύτερη παραγγελία του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας δίνει εντολή στους εισαγγελείς Πρωτοδικών σε όλη τη χώρα να παρέμβουν άμεσα για παρεμπόδιση συγκοινωνιών.

Ελλιπή τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης», σύμφωνα με την ΕΡΤ, και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Αντίστοιχα, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε. Υποστήριξε ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, καθώς αντιλαμβάνεται τις ενδεχόμενες συνέπειες από τη διάλυση του αγροτικού τομέα.

«Όποιος κάνει πίσω τώρα δεν θα έχει να λογοδοτήσει μόνο στον εαυτό του, αλλά σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο και κινδυνεύει με αφανισμό», τόνισε. Παράλληλα χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur, «ταφόπλακα» για την ελληνική αγροτική παραγωγή.

Παράλληλα, αμφισβητήθηκαν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για σύστημα ιχνηλασιμότητας μέσω barcode, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι αντίστοιχες εξαγγελίες επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια χωρίς να υλοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ζητούν αφορολόγητο καύσιμο στην αντλία και όχι επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

