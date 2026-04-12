Θριάσιο Νοσοκομείο: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε θάλαμο της ψυχιατρικής κλινικής

Τμήμα της οροφής κατέρρευσε τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου σε θάλαμο ασθενών της Ψυχιατρικής κλινικής στο Θριάσιο Νοσοκομείο, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός, σύμφωνα με πληροφορίες από το προσωπικό.

Όπως αναφέρουν εργαζόμενοι του Θριάσιου Νοσοκομείου, η κατάρρευση σημειώθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία εντός του ίδιου θαλάμου, με ασθενείς να βρίσκονται στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού.

Σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζουν, επιβεβαιώνει τα προβλήματα στο κτιριακό απόθεμα του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τους ίδιους, το προηγούμενο διάστημα έχουν καταγραφεί πτώσεις τμημάτων οροφής σε έξι διαφορετικούς χώρους, χωρίς να έχει δοθεί μόνιμη λύση.

Οι εργαζόμενοι αναφέρονται επίσης σε ελλείψεις προσωπικού στην τεχνική υπηρεσία, σημειώνοντας ότι καλύπτεται περίπου το ήμισυ των οργανικών θέσεων. Όπως υποστηρίζουν, η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει την αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης.

Στην ίδια ανακοίνωση ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των φθορών στο κτίριο, καθώς και ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό, μέσω κάλυψης των κενών θέσεων και μονιμοποίησης συμβασιούχων

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων Θριασίου Νοσοκομείου:

«Η χθεσινοβραδινη (νύχτα Μ. Σαββατου) πτωση τμήματος της οροφής σε δύο σημεία σε θάλαμο ασθενών της Ψυχιατρικής κλινικής στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο - από την οποία μόνο από τύχη δεν τραυματισθηκαν νοσηλευομενοι ασθενείς- επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τις επανειλημμένες καταγγελίες του Σωματείου μας για το σοβαρότατο πρόβλημα στο κτίριο του νοσοκομειου.

Υπενθυμίζουμε ότι πτώσεις τμημάτων της οροφής είχαμε σε 6 διαφορετικούς χώρους στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, το προηγουμενο διστημα, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση.

Αναδεικνυονται, για αλλη μια φορα, οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και της διοίκησης του νοσοκομείου για την ασφάλεια ασθενών κσι εργαζομένων... σε λίγο θα χρειάζεται να χορηγουνται και να χρησιμποιούνται κρανη μέσα στους χωρους του νοσοκομειου.

Πολύ περισσότερο που στις επανειλημμενες αναφορές - καταγγελίες του Σωματείου μας για το πρόβλημα στο κτίριο του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου και συνολικά για την ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτιριακων υποδομών στις δημόσιες μονάδες υγείας, ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας απαντούσε με το γνωστό ειρωνικό του ύφος,ισχυριζομενος ότι πρόκειται για "μεμονωμένο περιστατικο".

Ταυτόχρονα παραμένει η επικίνδυνη υποστελεχω της τεχνικης υπηρεσίας όπου είναι καλυμμένες μόνο οι μισές οργανικές θέσεις τεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων

Επιμένουμε στην ανάγκη αμεσης λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση του κτιριακου πρόβληματος στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο και για την ουσιαστική ενίσχυση της τεχνικης υπηρεσίας με μονιμοποίηση των συμβασιουχων κσι κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικο.»

Με πληροφορίες από ΕΡΤ