Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά

Ο οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα.

Καλά στην υγεία του ο οδηγός που έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.

Ο ηλικιωμένος οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» για προληπτικές εξετάσεις.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

