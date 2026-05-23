Τήνος: Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» κατά τον απόπλου - Ταλαιπωρία για 319 επιβάτες

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο λιμάνι της Τήνου, όταν το επιβατηγό πλοίο «Tera Jet 2», που φέρει κυπριακή σημαία, παρουσίασε τεχνική βλάβη στον καταπέλτη κατά τη διαδικασία του απόπλου.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο με στάσεις σε Μύκονο, Πάρο, Άνδρο και τελικό προορισμό τη Ραφήνα, μεταφέροντας συνολικά 319 επιβάτες, δεκάδες οχήματα και 41 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου

Μόλις διαπιστώθηκε η βλάβη, ο πλοίαρχος αποφάσισε την άμεση επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι της Τήνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο προσέδεσε χωρίς προβλήματα, ενώ στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι δεν επηρέασαν την πλεύση ή τους χειρισμούς του πλοίου.



