ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νέα απεργία στα ταξί - Ποιες μέρες σηκώνουν χειρόφρενο

Πορεία έχει αναγγελθεί για το πρωί της Τετάρτης

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙ ΑΠΕΡΓΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Χωρίς ταξί θα μείνει την Τετάρτη και την Πέμπτη η Θεσσαλονίκη, καθώς οι οδηγοί θα συμμετέχουν στην απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου.

Βασικά αιτήματα αποτελούν η παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης, η απόσυρση του άρθρου 52 του υπουργείου Μεταφορών που, όπως επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί, δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ και η επαναφορά του μητρώου γενικής χρήσης.

Το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης έχει αναγγείλει πορεία αύριο Τετάρτη, στις 11 το πρωί, με εκκίνηση από το PAOK Sports Arena, στην οδό Αντώνη Τρίτση.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Ελλάδα / Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: «Δεν ήταν μπροστά ο Αλκέτ Ριζάι» - Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορούμενου, ο εντολέας του αναγκάστηκε να πυροβολήσει προκειμένου να προστατέψει τόσο τον ίδιο όσο και τον αρχιφύλακα που ήταν παρών στη συμπλοκή
THE LIFO TEAM
 
 