Ταξί: Τριήμερη απεργία από σήμερα στην Αττική

Χωρίς ταξί θα μείνει για τρεις ημέρες η περιφέρεια Αττικής καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει κηρύξει τριήμερη απεργία.

Επομένως από σήμερα Τρίτη (17/2) έως και την Πέμπτη (19/2) δεν θα κυκλοφορούν ταξί στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Από αύριο Τετάρτη (18/2) έως και την Πέμπτη (19/2) η απεργία θα λάβει πανελλαδική μορφή.

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των Ταξί στην ηλεκτροκίνηση

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί

Τέλος, το ΣΑΤΑ ενημερώνει τους πολίτες πως για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στην Γραμματεία του Συνδικάτου στο 210 52 39 524.