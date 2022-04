Θανάσης Κουκάκης: Ποιος και γιατί παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο μέσω κινητού;

Θύμα παρακολούθησης φέρεται να έπεσε για διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, μέσω του κινητού του τηλεφώνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του insidestory.gr, άγνωστοι εγκατέστησαν, πιθανότατα εξ αποστάσεως, στο κινητό του δημοσιογράφου, που έχει συνεργαστεί με διεθνή μέσα όπως οι Financial Times και το CNBC, λογισμικό παρακολούθησης. Με αυτόν τρόπο είχαν διαρκή πρόσβαση στην συσκευή του στόχου. Ο χειριστής είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εξαγωγή passwords, αρχείων φωτογραφιών, ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο, επαφών και δεδομένων ταυτότητας.

Ο Θανάσης Κουκάκης, αντιλαμβανόμενος ότι έχει πέσει θύμα παρακολούθησης, απευθύνθηκε τόσο στις ελληνικές αρχές, όσο και σε εργαστήρια του εξωτερικού προκειμένου να διαλευκανθεί το ζήτημα, σχετικά με το ποιος και γιατί τον παρακολουθούσε.

Τρισέλιδη έκθεση του Citizen Lab αναφέρει ότι η τηλεφωνική συσκευή του κ. Κουκάκη, τουλάχιστον κατά το διάστημα 12 Ιουλίου με 24 Σεπτεμβρίου 2021, είχε μολυνθεί με το spyware Predator. Όπως διευκρινίζει το Citizen Lab, «αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο και άλλων μολύνσεων».

Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρακολούθηση Κουκάκη

Για την αποκάλυψη ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίο σχολίασε ότι «δεν νοείται σε κράτος δικαίου οποιοσδήποτε ιδιώτης να παρακολουθεί άλλον ιδιώτη».

«Πληροφορήθηκα κι εγώ από τα δημοσιεύματα το θέμα αυτό. Είναι αυτονόητο ότι οι αρμόδιες αρχές, πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Προφανώς και δεν νοείται σε μία χώρα σαν την Ελλάδα, σε ένα κράτος Δικαίου οποιοσδήποτε ιδιώτης μπορεί να παρακολουθεί κάποιον άλλον ιδιώτη. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, χωρίς συζήτηση», επισήμανε.

Η απάντηση του Θανάση Κουκάκη

Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, σχολιάζοντας την δήλωση του κ. Οικονόμου ότι η παρακολούθηση έγινε από ιδιώτη. «Η κυβέρνηση τοποθετήθηκε στο δημοσίευμα του insidestory.gr με τη βεβαιότητα πως η παρακολούθηση μου έγινε από ιδιώτη. Αναμένω το πόρισμα της ΑΔΑΕ που θα επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό αυτό», έγραψε ο δημοσιογράφος.

ΣΥΡΙΖΑ: Έχει προμηθευτεί το ελληνικό Δημόσιο το λογισμικό παρακολούθησης «predator»;

Σε σχόλιο για την υπόθεση παρακολούθησης προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει εάν έχει προμηθευτεί το ελληνικό δημόσιο το λογισμικό predator.

«Μετά τις διώξεις κατά δημοσιογράφων και την ώρα που διεθνείς οργανώσεις καταγγέλλουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για φίμωση και έλεγχο του Τύπου, σήμερα αποκαλύπτεται πως παρακολουθούνταν ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ του insidestory.gr ερευνούσε μεταξύ άλλων και υποθέσεις διαφθοράς για επιχειρηματικά συμφέροντα που επωφελούνταν από νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει, αρχικά, ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πριν καλά-καλά η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών βγάλει οποιοδήποτε πόρισμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Οικονόμου, προεξόφλησε το αποτέλεσμα της έρευνας, αποδίδοντας την παρακολούθηση σε ιδιώτη. Ή κάτι γνωρίζει, κάτι που δεν ξέρει ακόμα κανείς, ή απλά ψεύδεται για να συσκοτίσει την αλήθεια», τονίζει.

«Η ανελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα επί καθεστώτος Μητσοτάκη είναι πλέον γνωστή σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, περιμένουμε μία ξεκάθαρη απάντηση: Έχει προμηθευτεί το ελληνικό Δημόσιο το λογισμικό παρακολούθησης «predator» της εταιρίας INTELLEXA; Ναι ή όχι;», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση ζητά και το Παγκόσμιο Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Δημοσιογραφία

⚠️#Greece: IPI is alarmed by reports of the surveillance of journalist Thanasis Koukakis (@nasoskook) using the shady spyware Predator, developed by North Macedonian firm #Cytrox. We will be demanding answers from the Greek government. @citizenlabhttps://t.co/MAyhCoUHYA