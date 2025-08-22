ΕΛΛΑΔΑ
Γουδί: Ανακαλύφθηκε παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς - Η καταγγελία του δήμου Αθηναίων

Σύμφωνα με την καταγγελία ο χώρος χρησιμοποιείται από το 2021

Γουδί: Ανακαλύφθηκε παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς - Η καταγγελία του Δήμου Αθηναίων
Φωτογραφία: Unsplash
Σε καταγγελία για παράνομο χώρο ταφής ζώων συντροφιάς προχώρησε ο δήμος Αθηναίων, έπειτα από αυτοψία της δημοτικής Αρχής αργά χτες το βράδυ και του ίδιου του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Ο χώρος εντοπίστηκε εντός του Άλσους Χωροφυλακής, κοντά στο Κτηνιατρείο του δήμου και φέρεται να λειτουργεί από το 2021.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων αναφέρει:

«Ενημερωθήκαμε μετά από καταγγελία πως εντός του Άλσους Χωροφυλακής και πλησίον του Κτηνιατρείου του δήμου Αθηναίων υπήρξε χώρος που χρησιμοποιήθηκε παράνομα από το 2021, για την ταφή ζώων συντροφιάς. Από άμεση αυτοψία των αρμόδιων Αρχών χθες αργά το βράδυ, 21 Αυγούστου, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων και της αρμόδιας αντιδημάρχου Όλγας Δούρου, επιβεβαιώθηκε η καταγγελία και κατόπιν και μηνυτήριας αναφοράς της αντιδημάρχου, έχουν επιληφθεί της υπόθεσης η αρμόδια Εισαγγελέας ζώων συντροφιάς, η οποία και ερευνά την υπόθεση. Παράλληλα, με εντολή του δημάρχου, κινήθηκαν άμεσα και οι εσωτερικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να επιβάλλει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα και στο ιδιαίτερα αυτό σημαντικό ζήτημα της προστασίας και ευζωίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

