Τρίκαλα: ΙΧ παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένο με αναπηρικό αμαξίδιο

Ο οδηγός μετά τη σύγκρουση και τον τραυματισμό του ηλικιωμένου τράπηκε σε φυγή

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Προφανές περιστατικό με παράσυρση και στη συνέχεια εγκατάλειψη ατόμου με αναπηρικό αμαξίδιο, σημειώθηκε στα Τρίκαλα.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Τρίκαλα, όταν ο οδηγός ενός ΙΧ συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο, με το οποίο κινούνταν ένας ηλικιωμένος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ωστόσο, μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων ο οδηγός του ΙΧ εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

