«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα» - Η ανάρτηση του γιου του Αντώνη Σαμαρά μετά τον θάνατο της Λένας

Η φωτογραφία που ανήρτησε με την αδελφή του που έφυγε από τη ζωή, με αφορμή τα γενέθλιά του

Φωτ. Κώστας και Λένα Σαμαρά / Facebook
Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας, στα social media για τον θάνατο της αδελφής του Λένας.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, ο Κώστας Σαμαράς με αφορμή τα γενέθλιά του, ανήρτησε μία φωτογραφία τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Στη φωτογραφία απαθανατίζεται αγκαλιά με την αδελφή του, γράφοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων «μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου».

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω. Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας του.

Φωτ. Κώστας και Λένα Σαμαρά / Facebook

Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά πέθανε στις 7 Αυγούστου, μετά από επιληπτικό επεισόδιο και ανακοπή καρδιάς.

