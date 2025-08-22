Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για τον βιασμό 14χρονης

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας -Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία για βιασμό ανήλικης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε έπειτα από αναζητήσεις στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσια πράξη με ανηλίκους ή ενώπιον τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, ο 43χρονος προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Κατόπιν αυτών, η Ανακρίτρια του Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, με βάση το οποίο ο αλλοδαπός συνελήφθη. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

