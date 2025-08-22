ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Γρεβενά: Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά σε μια απότομη πλαγιά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γρεβενά: Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή Facebook Twitter
Φωτ. από το μέτωπο της φωτιάς στη Βάλια Κάλντα / Forecast Weather Greece
0

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, στα Γρεβενά.

Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο, στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά και έκτοτε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το μέτωπο της φωτιάς, η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά σε μια απότομη πλαγιά.

Υπενθυμίζεται πως στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και πέντε οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο ελικόπτερα και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιές στην Πάτρα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν αύξηση έως και 12°C στη θερμοκρασία εδάφους

Ελλάδα / Φωτιές στην Πάτρα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν αύξηση έως και 12°C στη θερμοκρασία εδάφους

Η θερμοκρασία εδάφους εμφανίστηκε αυξημένη κατά 10-12°C στην Κάτω Αχαΐα και έως 8-10°C στην Πάτρα, στις περιοχές που κάηκαν, γεγονός που πιθανώς επηρεάζει το μικροκλίμα
LIFO NEWSROOM
Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ελλάδα / Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ υπέστη πολλαπλά κατάγματα και έμφραγμα - Διακομίσθηκε στο Γενικό Νίκαιας όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - «Η εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ δεν είναι αλήθεια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Το υπουργείο κατηγοριοποιεί τους ασθενείς με βάση την τσέπη, εμείς δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, απαντούν οι εργαζόμενοι
LIFO NEWSROOM
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος» λέει ο δικηγόρος του

Ελλάδα / Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος» λέει ο δικηγόρος του

«Κρίθηκε και με τη βούλα ότι ο Γιώργος είναι υγιής. Αυτή η περιπέτεια έληξε» ανέφερε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή μετά το πέρας της περιπέτειας του
LIFO NEWSROOM
 
 