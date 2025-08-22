Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Οκτώ τραυματίες - Οι τρεις στην εντατική

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύονται τρία άτομα μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε ξημερώματα Παρασκευής (22/8) στον ΒΟΑΚ, κοντά στο Μπαλί Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τη 1 π.μ., όταν ταξί στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια Βρετανών συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αγροτικό όχημα στο οποίο βρίσκονταν τρία άτομα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να εγκλωβιστεί στο ταξί. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με τρία οχήματα και οκτώ άνδρες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του.

Συνολικά οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν με πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Μεταξύ αυτών, ένας νεαρός από το αγροτικό τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Βενιζέλειο.

Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται επίσης το ζευγάρι των Βρετανών που επέβαινε στο ταξί, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.