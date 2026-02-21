Τατόι: Ομάδα περιπατητών δέχθηκε επίθεση από λύκο

Ο Δήμος Αχαρνών, με σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως ομάδα περιπατητών δέχθηκε επίθεση από λύκο στην ευρύτερη περιοχή των πρώην Βασιλικών Κτημάτων, στην περιοχή του Τατοΐου.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως το περιστατικό έλαβε χώρα ανάμεσα στο Τατόι και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου, στη διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Ο δήμος, μάλιστα, υπενθύμισε και μία σειρά από οδηγίες για προστασία από λύκους, με αφορμή το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, όπου ο αριθμός των επισκεπτών στην περιοχή θα αυξηθεί.

Τατόι: Η ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την επίθεση από λύκο

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο ευτυχώς όμως χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα.

Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.

Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.

Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.

Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές

Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.

Ο Δήμος Αχαρνών παρακολουθεί διαρκώς κάθε συμβάν και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς».