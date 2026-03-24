Ταλ Ντίλιαν για υποκλοπές: «Δεν θα γίνω εξιλαστήριο θύμα»

Ο ιδρυτής της εταιρείας παρακολούθησης Intellexa σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του από ελληνικό δικαστήριο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του σκανδάλου υποκλοπών, όπως δήλωσε στο Reuters την Τρίτη.

Ελληνικό δικαστήριο έκρινε ότι ο Ταλ Ντίλιαν και τρία ακόμη άτομα ήταν ένοχοι και τους επέβαλε ποινές φυλάκισης, οι οποίες αναστάλησαν εν αναμονή της έφεσης.

Οι δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω εξιλαστήριο θύμα», δήλωσε ο Ντίλιαν σε ανακοίνωση που έστειλε στο Reuters.

«Πιστεύω ότι μια καταδίκη χωρίς αποδεικτικά στοιχεία δεν αποτελεί δικαιοσύνη, αλλά θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας συγκάλυψης ή ακόμη και ενός εγκλήματος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, ζητώντας μεταξύ άλλων την παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τη δικαστική ανεξαρτησία».

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση, που ονομάστηκε «Predatorgate», ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες δύο ατόμων ότι είχαν υποβληθεί σε κρατική παρακολούθηση μέσω του κακόβουλου λογισμικού για κινητά τηλέφωνα Predator, του κορυφαίου προϊόντος κατασκοπευτικού λογισμικού της Intellexa.

Η υπόθεση οδήγησε στην απομάκρυνση του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και του επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού. Σε δεκάδες κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκαν ίχνη του λογισμικού «Predator».

Η κυβέρνηση αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

Χωρίς βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, υποστηρίζει ο Ντίλιαν

Το 2024, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου της Ελλάδας παρέπεμψε τέσσερις κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τον Ντίλιαν, σε δίκη με την κατηγορία του πλημμελήματος.

Ο Ντίλιαν ανέφερε στη δήλωσή του ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης έρχονταν σε αντίθεση με την ανάλυση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία που να συνδέουν τους κατηγορούμενους με τις αναφερόμενες «παρεμβάσεις» της ΕΥΠ.

Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η τεχνολογία παρακολούθησης έχει πωληθεί μόνο σε κυβερνήσεις και ότι αυτές φέρουν την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από Reuters