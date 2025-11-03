Συλλαλητήριο 6/11: Ποια τα αιτήματα, τι ισχύει για σχολεία και πανεπιστήμια

Μαθητικό συλλαλητήριο έχει ανακοινωθεί για την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι στο σχολείο των SOS και της παπαγαλίας», οργανώνουν μαθητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 12:00 στα Προπύλαια, αλλά και κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας. Η ΟΛΜΕ, από τη μεριά της, καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 12.00 στα Προπύλαια και παράλληλα προκηρύσσουν τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας (11:00 - 14:00).

Οι μαθητές καταγγέλλουν τις ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές, ενώ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην προωθούμενη μεταρρύθμιση για το «Εθνικό Απολυτήριο», το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα οδηγήσει σε ένα ακόμη πιο εξετασιοκεντρικό και αγχώδες σχολείο. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στις διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών και υπέρ της ενίσχυσης της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητώντας αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για υποδομές και προσωπικό, δημιουργία νέων εστιών χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια, δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για όλους,

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν δεκάδες μαθητικά συμβούλια, φοιτητικοί σύλλογοι και ενώσεις γονέων, με κεντρικό σύνθημα «Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους - Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια». «Οι μαθητές παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και βγαίνουμε στους δρόμους. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Παιδείας ότι θα ασχοληθούν με τα προβλήματα στα σχολεία μας. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε τα αιτήματα και τα προβλήματα στα σχολεία μας να ακουστούν! Βγαίνουμε στον δρόμο και απαιτούμε: Δώστε λεφτά για την Παιδεία – σε λίγο θα πληρώνουμε για να ‘χουμε θρανία! Μέσα φθινοπώρου και έχουμε πανελλαδικά κενά καθηγητών, τάξεις με 30 μαθητές όπου μόνο μάθημα δεν γίνεται, προβλήματα στις υποδομές που οδηγούν ακόμα και σε τραυματισμό συμμαθητών μας! Ιδιαίτερα στην Αττική, με ευθύνη κυβέρνησης και Περιφέρειας δεν έχει λυθεί ακόμα η μετακίνηση χιλιάδων μαθητών στα σχολεία τους στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία! Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές στις θέσεις τους από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτίρια και υποδομές, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους και όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους. Βγαίνουμε στον δρόμο για να το καταλάβουν: Τις τριπλές πανελλαδικές να τις ξεχάσουν!».

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής διαμηνύει ότι «το υπουργείο Παιδείας δεν δείχνει καμία διάθεση να λύσει τα προβλήματα στα σχολεία! Αντίθετα μέρα με τη μέρα τα οξύνει! Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει πως αποτελεί κυβερνητική επιλογή και στρατηγική η υποβάθμιση & η απαξίωση γιατί εξασφαλίζουν μειωμένο κόστος ώστε να κατευθύνουν κονδύλια στις πραγματικές προτεραιότητές τους ενώ παράλληλα στρώνεται το έδαφος για περαιτέρω κατηγοριοποίηση & ιδιωτικοποίηση της παρεχόμενης μόρφωσης! Ο προβληματισμός και η αγανάκτηση που βιώνουν απ’άκρη σ’άκρη όλοι οι γονείς θα πρέπει να βρει διέξοδο και να εκφραστεί μαζικά, αγωνιστικά, στους δρόμους και σε αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική και την κοροϊδία!». Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα σύμπλευσης και μαζικής συμμετοχής και στις λοιπές οργανώσεις γονέων ανά την επικράτεια. «Καλούμε τις Ενώσεις Γονέων σε όλη την Αττική να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής και να οργανώσουν την μαζική κάθοδο των Συλλόγων Γονέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου! Συνεχίζουμε παντού τις Γενικές Συνελεύσεις και την μαζική ενημέρωση των γονέων σε κάθε περιοχή και σε κάθε σχολείο! »Είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα να ακυρώσουμε τις συγχωνεύσεις αν δεν τις ακυρώσει το Υπουργείο!».

Επίσης, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έχει απευθύνει κάλεσμα σε συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. «Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για ''μεταρρυθμίσεις'' αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα. Βγαίνουμε στο δρόμο γιατί θεωρούμε απόλυτη συντριβή της αξιοπρέπειας μας να ζούμε με μισθούς πείνας, την ώρα που τα νοίκια και το κόστος ζωής εκτοξεύονται, να δουλεύουμε με ελαστικές και ολιγόμηνες συμβάσεις, χωρίς καμία σταθερότητα, να αναγκαζόμαστε να εγκαταλείπουμε το σχολείο ή να κάνουμε δυο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα, να χαρακτηρίζεται ''άξιος εκπαιδευτικός'' εκείνος που σωπαίνει, που δεν διεκδικεί λύσεις για το σχολείο και για τη ζωή του» αναφέρουν σε ανακοίνωση.

«Το υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει τα σχολεία των πολλών ταχυτήτων και της κατηγοριοποίησης – Ωνάσεια, πρότυπα, τεχνικά γυμνάσια – ως το «φωτεινό μέλλον» της εκπαίδευσης. Μας λέει πως η ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά είναι κάτι παρωχημένο, πως δεν χωρά στις «ανάγκες της εποχής». Εμείς όμως ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση. Δεν αποδεχόμαστε να θεωρείται κανονικότητα από γονείς και μαθητές ότι η μόρφωση είναι μια υπηρεσία, ένα προϊόν με χαρακτηριστικά κόστους. Κοστίζει, λένε, «πολύ» για την κυβέρνηση, που την ίδια στιγμή με τις πολιτικές της διαμορφώνει συνθήκες υπερκερδών εκατομμύριών για μια ολιγαρχία από επιχειρηματίες και τραπεζίτες που γιγαντώνεται μέσα από τις φορολογικές απαλλαγές, την κυριαρχική εκμετάλλευση εθνικών και κοινοτικών πόρων, και τους πολεμικούς εξοπλισμούς.Δεν θέλουμε μαθητές και μαθήτριες εξουθενωμένους/ες από ένα σύστημα που ξεκινά και τελειώνει στις εξετάσεις και λειτουργεί με όρους μηχανιστικούς και εξουθενωτικούς. Δεν δεχόμαστε η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο να καθορίζεται από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας, αλλά να αποτελεί δικαίωμα για όλα τα παιδιά, διαβατήριο για ένα καλύτερο αύριο με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Συλλαλητήριο 6/11: Ποια τα αιτήματα, τι ισχύει για σχολεία και πανεπιστήμια

Το υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι τα σχολεία δεν θα παραμείνουν κλειστά στις 6 Νοεμβρίου και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί κατάληψη από τους μαθητές.

Τα 15μελή συμβούλια κάθε σχολείου θα αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, όμως σε κάθε άλλη περίπτωση θα τηρηθεί κανονικά το απουσιολόγιο. Βέβαια εφόσον συμμετέχει και η ΟΛΜΕ με τρίωρη στάση εργασίας σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές δεν θα λάβουν απουσία τις ώρες που οι εκπαιδευτικοί τους συμμετέχουν στην στάση.

Αντίστοιχα δεν τίθεται ζήτημα με τα πανεπιστήμια. Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά την Πέμπτη και όσοι φοιτητές επιθυμούν να κατέβουν στο συλλαλητήριο μπορούν αλλά αν εκείνη τη μέρα έχουν μαθήματα με υποχρεωτική παρουσία (εργαστήρια), θα πάρουν κανονική απουσία.