«Αιώνιοι φοιτητές»: 285.000 διαγραφές από τα ελληνικά πανεπιστήμια ως το τέλος του έτους

Τον ελάχιστο χρόνο σπουδών της σχολής, και την παράταση που έδωσε ο σχετικός νόμος του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του 2025 (5224) έχουν ξεπεράσει περίπου 285.000 φοιτητές, οι οποίοι τον Δεκέμβριο αναμένεται να διαγραφούν από τα μητρώα των ελληνικών πανεπιστημίων.

Η σχετική ρύθμιση για τους λεγόμενους «αιώνιους φοιτητές» προβλέπει ότι όσοι έχουν εγγραφεί σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το 2016 ή νωρίτερα, διαγράφονται αυτοδικαίως δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025.

Δυνατότητα παράτασης ή εξαίρεσης προβλέπεται μόνο μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως σοβαροί λόγοι υγείας ή οικογενειακοί παράγοντες που επηρέασαν την ολοκλήρωση των σπουδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή», περισσότεροι από 30.000 φοιτητές έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να επωφεληθούν από τη δυνατότητα παράτασης, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πτυχίο τους.

«Αιώνιοι φοιτητές»: Οι βασικές προβλέψεις της απόφασης

Με την Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται αναλυτικά:

η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για φοιτητές που εγγράφηκαν από το 2022-2023 και εξής, αλλά και για όσους είχαν εγγραφεί νωρίτερα,

ο τρόπος υπολογισμού της διάρκειας φοίτησης και οι συνέπειες υπέρβασής της,

οι όροι για παράταση σπουδών, με δυνατότητα δύο ή τριών επιπλέον εξαμήνων, ανάλογα με την περίπτωση,

η πρόβλεψη έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που χρωστούν μέχρι δύο μαθήματα για το πτυχίο,

η διαδικασία διαγραφής και η δυνατότητα αίτησης θεραπείας,

οι εξαιρέσεις για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 50%, καθώς και τα αρμόδια όργανα εποπτείας για την εφαρμογή της απόφασης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Αιώνιοι φοιτητές: Ποιοι θα έχουν την τελευταία ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους

Αιώνιοι φοιτητές: Ανώτατη διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια έχει πλέον οριστεί στα έξι χρόνια για τις τετραετείς σχολές και στα οκτώ για τις πενταετείς, ισχύοντας για τους εισακτέους από το 2022-2023 και μετά. Έτσι, φοιτητής που γράφτηκε το 2023 σε τετραετές πρόγραμμα οφείλει να ολοκληρώσει έως το 2028-2029, ενώ σε πενταετές πρόγραμμα η ολοκλήρωση πρέπει να γίνει μέχρι το 2030-2031.

Για όσους είχαν εγγραφεί παλαιότερα, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες:

Αν το 2021 (ημερομηνία του ν. 4777/2021) δεν είχαν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματός τους, η ανώτατη διάρκεια υπολογίζεται από το 2021-22 και μετά. Π.χ., εισαχθέντες σε τετραετές μεταξύ 2017-2021 μπορούν να ολοκληρώσουν έως το 2026-27, ενώ σε πενταετές έως το 2028-29.

Αν είχαν ήδη υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης, τους δόθηκε επιπλέον χρόνος ίσος με την ελάχιστη διάρκεια, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Για παράδειγμα, σε τετραετές πρόγραμμα η ολοκλήρωση έπρεπε να γίνει έως το 2024-25, ενώ σε πενταετές έως το 2025-26.

Σημειώνεται ότι οι παρατάσεις για σοβαρά προβλήματα υγείας είναι ανεξάρτητες από τον κανόνα αυτό.