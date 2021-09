Ο «χορός» των Ρίχτερ συνεχίζεται στο Ηράκλειο, με διαρκείς μετασεισμούς, ενώ την ίδια ώρα κόβουν την ανάσα τα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή που χτύπησε ο «Εγκέλαδος», με τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ.

Ο ισχυρός σεισμός κόστισε τη ζωή ενός ανθρώπου, ενός 65χρονου που πραγματοποιούσε εργασίες σε εκκλησία. Άλλα 20 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο Αρκαλοχώρι και την ευρύτερη περιοχή, σε σπίτια, ναούς αλλά και στύλους της ΔΕΗ.

