Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Τουρκία, κοντά στο Καστελόριζο

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία, κοντά στο Καστελόριζο.



Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 110 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αττάλειας (ή 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Demre).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 21 χιλιόμετρα.

Antalya, Demre’de 4️⃣,7️⃣büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/ryhxuKrsuN