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Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Τουρκία, κοντά στο Καστελόριζο

Tο επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται ανοιχτά της Αττάλειας

Newsroom
Newsroom
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Τουρκία, κοντά στο Καστελόριζο Facebook Twitter
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Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία, κοντά στο Καστελόριζο. 

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 110 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αττάλειας (ή 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Demre).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 21 χιλιόμετρα.

 

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