Σάκης Αρναούτογλου: Οκτώβριος στα Βαλκάνια με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σάκης Αρναούτογλου στις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες μέρες στα Βαλκάνια.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Σάκης Αρναούτογλου πρόβαλε τα στοιχεία και τα γραφήματα του climatebook.gr για τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες επικράτησαν τις τελευταίες 3 ημέρες (20-22.10.2023) στην Ανατολική Ευρώπη και κυρίως στα Βαλκάνια.

Το θερμό κύμα έχει επηρεάσει έντονα τα Βαλκάνια με την θερμοκρασία κατά τόπους να φτάνει και να ξεπερνά τους 32-33°C. Μάλιστα η απόκλιση της θερμοκρασίας ξεπέρασε ακόμη και τους 13-15°C, πάνω από την μέση τιμή της περιόδου 1991-2020.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, το Βελιγράδι που η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά και η Μολδαβία όπου σημειώθηκε μέγιστη θερμοκρασία στους 34.3°C, τιμή που αποτελεί την υψηλότερη θερμοκρασία στα χρονικά της χώρας για το μήνα Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τον climatebook μάλιστα οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος δεν κατάφερε να πέσει κάτω από τους 25-26°C.

Το ASKMeteo έδωσε ένα δικό του πίνακα για τις υψηλότερες θερμοκρασίες:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και αύριο.

Στα δυτικά προβλέπονται αρχικά νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση . Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.