Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά το Πάσχα

Κλειστά είναι τα σχολεία αυτές τις ημέρες λόγω των διακοπών για το Πάσχα 2026.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, υπάρχουν προγραμματισμένες διακοπές, με πιο σημαντικές εκείνες των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Τα σχολεία έκλεισαν φέτος για Πάσχα 2026 την Παρασκευή 3 Απριλίου, επιτρέποντας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να ξεκουραστούν.

Στην Ελλάδα, τα σχολεία παραμένουν κλειστά για περίπου δύο εβδομάδες και το άνοιγμα μετά το Πάσχα εξαρτάται από το πότε πέφτει η συγκεκριμένη γιορτή κάθε χρόνο, καθώς είναι κινητή.

Συνήθως, οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά, δηλαδή περίπου μία εβδομάδα μετά το Πάσχα.

Σχολεία: Πότε επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί μετά το Πάσχα

Οι πασχαλινές διακοπές δίνουν λοιπόν, την ευκαιρία στους μαθητές να χαλαρώσουν, να περάσουν χρόνο με την οικογένειά τους και να συμμετάσχουν σε παραδοσιακά έθιμα.

Φέτος, στις 20 Απριλίου αναμένεται να επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές της χώρας, μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου.

Οι μαθητές καλούνται να επανέλθουν στους ρυθμούς τους, μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς στις αρχές του καλοκαιριού.

Οι επόμενες αργίες είναι:

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Με κατάνυξη η Ανάσταση σε όλη τη χώρα: Γιόρτασαν σε κάθε γωνιά

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κυριακή του Πάσχα: Πέντε τρόποι για να αποφύγετε τη μυρωδιά της τσίκνας σε ρούχα και μαλλιά