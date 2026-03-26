Πώς συνέβη η τραγωδία στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Στο «Πηγάδι του Διαβόλου» εντοπίστηκε ο δύτης

Νεκρός εντοπίστηκε ο 34χρονος δύτης που είχε χαθεί στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δύτης βρέθηκε σε πολύ μεγάλο βάθος, άνω των 30 μέτρων, στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Πώς συνέβη η τραγωδία

Η σορός του 34χρονου έχει εγκλωβιστεί στο σημείο και έχει σχεδιαστεί νέα επιχείρηση για την ανάσυρση, πιθανόν το ερχόμενο Σάββατο, η οποία απαιτεί ειδικό εξοπλισμό για τους δύτες λόγω του βάθους.

Οι διασώστες βρήκαν την κάμερα του δύτη, η οποία φαίνεται να κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου και τις προσπάθειές του να ανέβει στην επιφάνεια.

Οι ίδιες πληροφορίες, όπως μετέδωσε το Mega, αναφέρουν πως παρά το γεγονός ότι ο δύτης ήταν εκπαιδευμένος, έμπειρος και πλήρως εξοπλισμένος, ένα ρεύμα φαίνεται να του προκάλεσε την απώλεια του εξοπλισμού και εν τέλει την τραγική του κατάληξη.

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» όπου εγκλωβίστηκε

Ο 34χρονος που υπήρξε έμπειρος δύτης, είχε πάει για κατάδυση με φίλο του στο σημείο. Ο φίλος του ήταν αυτός που έχασε τα ίχνη του 34χρονου και ενημέρωσε τις Αρχές. Την περασμένη Κυριακή, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι πραγματοποίησαν έρευνες, δίχως όμως να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.

Ο δύτης εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το «Πηγάδι του Διαβόλου» με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα, που μοιάζει με πηγάδι και βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού, με βάθος, ανοίγματος μέσα στη θάλασσα.

Στην πραγματικότητα, το «Πηγάδι» δεν είναι απλώς μια τρύπα, αλλά μέρος ενός ευρύτερου υποθαλάσσιου σχηματισμού που οδηγεί σε μικρό σπηλαιώδες σύστημα. Τα τοιχώματά του είναι βραχώδη και φιλοξενούν θαλάσσια ζωή, ενώ το φως που εισχωρεί από την επιφάνεια, δημιουργεί εντυπωσιακές αντιθέσεις, κάνοντάς το ιδιαίτερα ελκυστικό για καταδύσεις. Για τον λόγο αυτό αποτελεί δημοφιλή προορισμό για έμπειρους δύτες, οι οποίοι το εξερευνούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσοχή.

Η ονομασία «Πηγάδι του Διαβόλου» δεν σχετίζεται με κάποιον συγκεκριμένο μύθο, αλλά προέρχεται κυρίως από την απόκοσμη όψη του. Το βάθος, το σκοτάδι και η αίσθηση του «άγνωστου» που προκαλεί, έχουν οδηγήσει στο να δοθεί αυτό το όνομα. Πρόκειται για ένα φυσικό γεωλογικό φαινόμενο που έχει δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι ασφαλές για απλούς λουόμενους ή αρχάριους δύτες, καθώς το βάθος και η μορφολογία του μπορεί να κρύβουν κινδύνους.

Δεν είναι τυχαίο ότι το «Πηγάδι του Διαβόλου» έχει συνδεθεί με τραγικά περιστατικά. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του 1978, όταν τρεις Αμερικανοί- δύο στρατιωτικοί και μια νεαρή γυναίκα-επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και έχασαν τη ζωή τους.

Τον Σεπτέμβριο του 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί, δύο στρατιωτικοί της τότε βάσης του Ελληνικού (ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ και ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ) και η 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν, επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και χάθηκαν μέσα στη σήραγγα.

Παρά τις επανειλημμένες αποστολές εντοπισμού, παρέμειναν αγνοούμενοι για δεκαετίες. Μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού τους έγινε τον Νοέμβριο του 1978 χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση των τριών Αμερικανών στο σπήλαιο, έκλεισε οριστικά το 2007. Τότε ταυτοποιήθηκαν οστά που είχαν βρεθεί ένα χρόνο νωρίτερα μα αυτά των αγνοούμενων Αμερικανών δυτών. ​

Μετά από εκείνο το περιστατικό, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικά κάγκελα στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνες καταδύσεις, ενώ υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη