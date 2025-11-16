Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικες ξυλοκόπησαν δύο 13χρονες - Συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν δύο 13χρονες δέχθηκαν επίθεση από ομάδα έξι κοριτσιών ηλικίας 13 και 14 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι έξι ανήλικες προσέγγισαν τις δύο 13χρονες σε πάρκο της οδού Νυμφαίου, τις οδήγησαν σε πυλωτή κοντινής πολυκατοικίας και εκεί τις ξυλοκόπησαν, συνοδεύοντας την επίθεση με ύβρεις.

Δύο από τις δράστιδες φέρονται να βιντεοσκόπησαν τη σκηνή με τα κινητά τους, ενώ μία από τις παθούσες ανέφερε ότι της αφαιρέθηκε το τηλέφωνο.

Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τα έξι κορίτσια, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, εξύβριση, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Συνελήφθησαν επίσης και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το Σάββατο το απόγευμα όλοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ με εντολή εισαγγελέα οι ανήλικες δεν κρατήθηκαν. Η προανάκριση συνεχίζεται για να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και οι ευθύνες κάθε εμπλεκομένου.

