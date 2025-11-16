ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικες ξυλοκόπησαν δύο 13χρονες - Συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστριες προσέγγισαν τα θύματά τους, τα οδήγησαν σε πυλωτή πολυκατοικίας και εκεί τους επιτέθηκαν

Ελεύθερες οι έξι ανήλικες για τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων στη Θεσσαλονίκη
Φωτ: Eurokinissi
Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν δύο 13χρονες δέχθηκαν επίθεση από ομάδα έξι κοριτσιών ηλικίας 13 και 14 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι έξι ανήλικες προσέγγισαν τις δύο 13χρονες σε πάρκο της οδού Νυμφαίου, τις οδήγησαν σε πυλωτή κοντινής πολυκατοικίας και εκεί τις ξυλοκόπησαν, συνοδεύοντας την επίθεση με ύβρεις.

Δύο από τις δράστιδες φέρονται να βιντεοσκόπησαν τη σκηνή με τα κινητά τους, ενώ μία από τις παθούσες ανέφερε ότι της αφαιρέθηκε το τηλέφωνο.

Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τα έξι κορίτσια, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, εξύβριση, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Συνελήφθησαν επίσης και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το Σάββατο το απόγευμα όλοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ με εντολή εισαγγελέα οι ανήλικες δεν κρατήθηκαν. Η προανάκριση συνεχίζεται για να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και οι ευθύνες κάθε εμπλεκομένου.

