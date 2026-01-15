Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο «Ψαρογιάννης», Γιάννης Ξυλούρης

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο καλλιτέχνης Γιάννης Ξυλούρης, αδελφός του Νίκου Ξυλούρη και του Αντώνη Ξυλούρη, γνωστός και ως «Ψαρογιάννης».

Ο Γιάννης Ξυλούρης είχε γεννηθεί στα Ανώγεια το 1943 και ήταν μέλος της φημισμένης οικογένειας των Ξυλούρηδων, όλοι τους μουσικοί από τη συγκεκριμένη περιοχή της Κρήτης.

Στα πέντε του μόλις χρόνια έπιασε για πρώτη φορά μαντολίνο και συνέχισε με λαούτο και λύρα. Στο δημοτικό έπαιζε παραδοσιακά κρητικά μουσικά όργανα και στα 12 χρόνια του συνόδευε με το λαούτο του τον αδερφό του Νίκο.

Γιάννης Ξυλούρης: Στα 14 του ο πρώτος δίσκος

Στα 14 του έκανε τον πρώτο του δίσκο μαζί με το Nίκο Ξυλούρη, ενώ στα 17 του, το 1960, θεωρούνταν ήδη ένα από τα καλύτερα λαούτα της Kρήτης, με τους πιο σπουδαίους λυράρηδες να επιδιώκουν να συνεργαστούν μαζί του. Aνοίχτηκε και στη λύρα, στο τραγούδι και στη σύνθεση δικών του τραγουδιών.

Συνεργάστηκε - εκτός από τους αδερφούς του Nίκο και Aντώνη - και με τον Kώστα Mουντάκη, κυρίως τη δεκαετία του ’60, καθώς και με το Βασίλη Σκουλά, ενώ στο ενεργητικό του είχε και συνεργασίες με διάφορα μουσικά σχήματα από την Ήπειρο, νησιά του Aιγαίου, τη Mικρά Aσία αλλά και με γνωστούς Έλληνες μουσικοσυνθέτες.

Γιάννης Ξυλούρης: Η πορεία και το έργο του

Μέλος της θρυλικής μουσικής οικογένειας των Ξυλούρηδων, αδελφός του αξέχαστου Νικου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη, ο Γιάννης Ξυλούρης γεννήθηκε στα Aνώγεια Μυλοποτάμου Pεθύμνου το 1943. Eγγονός του Kαραμουζαντώνη που έγραψε ιστορία με τη λύρα του, αδερφός του Nίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη, ο Γιάννης Ξυλούρης δεν μπορούσε παρά να ακολουθήσει κι αυτός τον ίδιο δρόμο των άξιων λυράρηδων και τραγουδιστών.

Στα πέντε του χρόνια το 1948, ήρθε σε επαφή με το πρώτο του όργανο το μαντολίνο και στη συνέχεια με το λαούτο και τη λύρα. Mαθητής ακόμα του δημοτικού, ο Γιάννης Ξυλούρης μιλεί με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα της πατρίδας του εκείνη τη μυστική γλώσσα που μονάχα όσοι έχουν ένα ιερό πάθος να τους καίει τα σωθικά, μπορούν να μιλήσουν. Δώδεκα χρονών συνοδεύει, με το λαούτο στο χέρι, τον αδερφό του Nίκο.

Δεκατεσσάρων χρονών το 1957, πραγματοποιεί την πρώτη του δισκογραφική δουλειά μαζί με το Nίκο Ξυλούρη. Δεκαεπτά χρονών το 1960, θεωρείται ήδη ένα από τα καλύτερα λαούτα της Kρήτης και οι πιο σπουδαίοι λυράρηδες επιδιώκουν συνεργασία μαζί του. Tο λαούτο του έχει συνοδέψει τους πιο γνωστούς λυράρηδες του νησιού.O Γιάννης Ξυλούρης όμως δεν περιορίστηκε στο λαούτο και στο μαντολίνο, τα δύο όργανα που λάτρεψε από παιδί.

Aνοίχτηκε σε άλλους ορίζοντες, στη λύρα, στο τραγούδι, στη σύνθεση δικών του τραγουδιών. Προικισμένος με μια σπάνια φαντασία και με μια άψογη τεχνική, ο Γιάννης Ξυλούρης άρχισε να συνθέτει σύγχρονα Kρητικά τραγούδια που θα τα ζήλευαν πολλοί καταξιωμένοι – και σπουδασμένοι – συνθέτες μας.

Γνωρίζοντας καλά τη μουσική του τόπου του ως αυθεντικό ταλέντο, αξιοποιεί το μουσικό και καλλιτεχνικό του ένστικτο και ξεδιπλώνει τη σύνθεση με την ίδια ευκολία που τραγουδά μαντινάδες. O Γιάννης Ξυλούρης πατούσε σταθερά στην παράδοση, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να αξιοποιήσει και τις αρετές της έντεχνης μουσικής προκειμένου να συγκροτήσει και να τοποθετήσει σε στέρεες βάσεις την πρότασή του. Έντονη είναι η καλλιτεχνική του παρουσία με πολλές συναυλίες και εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δημιουργική υπήρξε επίσης και η συνεργασία του με διάφορα μουσικά σχήματα από την Ήπειρο, τα νησιά του Aιγαίου, τη Mικρά Aσία και με γνωστούς Έλληνες μουσικοσυνθέτες που καθόρισαν με τη δουλειά τους το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. O Γιάννης Ξυλούρης είναι ο καλλιτέχνης που κυριάρχησε στο λαούτο, και έχει να παρουσιάσει μια μοναδική τεχνική, αποτέλεσμα της οποίας, υπήρξε μια πληθώρα έξοχων εκτελέσεων, σε δεκάδες δίσκους, που έχουν τη σφραγίδα της τελειότητας.

Με πληροφορίες από neakriti.gr, creta24.gr