Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα, τούβλα, αυγά και νεράντζια - Τραυματίστηκε η διευθύντρια

Οι καθηγητές μπήκαν στη μέση για να χωρίσουν τους μαθητές - Συνελήφθη ένας 15χρονος

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Επεισόδιο και συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε μισή ώρα μετά τις 11 πρωί στο 9ο Λύκειο Περιστερίου.

Η συμπλοκή σημειώθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν ομάδα περίπου 15 μαθητών από το ΕΠΑΛ επιτέθηκαν, κρατώντας σκουπόξυλα, τούβλα, αυγά, νεράντζια και λεμόνια προς τους μαθητές του «αντίπαλου» σχολείου.

Οι καθηγητές μπήκαν στη μέση και μάλιστα η Διευθύντρια τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από ένα χτύπημα που δέχτηκε, ενώ ένα τούβλο κατέληξε στο προαύλιο δίχως ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Αμέσως μετά, οι ανήλικοι τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη ένας 15χρονος από το Μπαγκλαντές.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου.

 
 
 
