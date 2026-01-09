Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτο άτομο για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου σε μπαρ

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ακόμη ένα άτομο που εμπλέκεται στον φονικό ξυλοδαρμό 30χρονου άνδρα σε μπαρ της Πάτρας. Το άτομο παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές σήμερα, Παρασκευή (09/01).

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο tempo24, πρόκειται για έναν 30χρονο, τον πέμπτο κατά σειρά που παρουσιάζεται στην αστυνομία, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά εννέα άτομα για την ίδια υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί της Παρασκευής, τρεις από τους κατηγορούμενους απολογούνται ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο του 30χρονου άνδρα - πατέρα έξι παιδιών. Την ίδια ώρα, φίλοι και συγγενείς του θύματος έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης.

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων τεσσάρων εμπλεκομένων, ενώ και οι εννέα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον ξυλοδαρμό που κατέληξε στον θάνατο του 30χρονου.

[Προσοχή σκληρές εικόνες]

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, άτομο από την παρέα του θύματος εμφανίζεται να κρατά μαχαίρι, ενώ ο 30χρονος δέχεται διαδοχικά χτυπήματα, πέφτει στο έδαφος και στη συνέχεια φέρεται να δέχεται νέα επίθεση από τον 26χρονο, που θεωρείται ο βασικός δράστης.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

